Pengamat Soroti PKB, Respons Kasus Korupsi Dinilai Lambat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengamat politik Surokim Abdussalam melontarkan kritik tajam kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) di Magetan.

Menurut Surokim, hingga kini PKB belum menunjukkan sikap politik yang tegas dan terukur dalam merespons keterlibatan kadernya dalam kasus tersebut.

“Penanganan dan sikap terhadap korupsi belum masuk dalam program strategis partai. Ini kelemahan serius,” kata Surokim, Senin (27/4).

Dia menegaskan partai politik tidak cukup hanya menunggu proses hukum berjalan, tetapi harus hadir dengan sikap jelas sebagai bentuk tanggung jawab politik kepada publik.

“Partai harus responsif dan punya sikap yang clear. Ini bukan sekadar kasus hukum, tetapi menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.

Surokim juga mendesak PKB segera memasukkan agenda penguatan integritas kader sebagai program strategis guna mencegah praktik korupsi berulang.

“Ini momentum untuk menegaskan komitmen anti-korupsi. Harus ada sikap tidak pandang bulu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menyampaikan empat program strategis partai yang berfokus pada penguatan layanan politik dan pemenangan elektoral.