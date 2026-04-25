JPNN.com

Suyatno Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPRD Magetan Gantikan Suratno yang Terjerat Korupsi

Sabtu, 25 April 2026 – 19:07 WIB
Ilustrasi - Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Jatim. ANTARA/HO-Diskominfo Kab Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Magetan resmi ditunjuk menyusul penetapan tersangka terhadap Ketua DPRD setempat Suratno.

Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Magetan Yok Sujarwadi mengatakan Wakil Ketua I DPRD Magetan Suyatno dipercaya mengisi posisi tersebut untuk sementara waktu.

Penunjukan dilakukan melalui rapat pimpinan DPRD yang melibatkan unsur pimpinan dari berbagai fraksi.

"Hasil rapat dan musyawarah pimpinan, menunjuk Pak Suyatno sebagai pelaksana tugas ketua dewan," kata Yok, Jumat (24/4).

Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Ketua II Pangayoman dari Partai Demokrat dan Wakil Ketua III Puthut Pujiono dari Partai Gerindra.

Menurut Yok, penunjukan Plt Ketua DPRD dilakukan untuk menjaga stabilitas kinerja lembaga legislatif. Dengan demikian, roda pemerintahan di Kabupaten Magetan tetap berjalan normal.

Plt Ketua DPRD memiliki fungsi yang sama, mulai memimpin rapat paripurna hingga koordinasi dengan forkopimda.

"Sifatnya sementara waktu sambil menunggu proses hukum atau partai pengusung menunjuk ketua definitif baru," katanya.

Suyatno ditunjuk sebagai Plt Ketua DPRD Magetan seusai Ketua DPRD menjadi tersangka korupsi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   suyatno dprd magetan Korupsi pokir Ketua DPRD Magetan korupsi magetan plt ketua dprd

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU