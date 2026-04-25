Suyatno Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPRD Magetan Gantikan Suratno yang Terjerat Korupsi

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Magetan resmi ditunjuk menyusul penetapan tersangka terhadap Ketua DPRD setempat Suratno.

Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Magetan Yok Sujarwadi mengatakan Wakil Ketua I DPRD Magetan Suyatno dipercaya mengisi posisi tersebut untuk sementara waktu.

Penunjukan dilakukan melalui rapat pimpinan DPRD yang melibatkan unsur pimpinan dari berbagai fraksi.

Baca Juga: Ketua DPRD Magetan Ditetapkan Tersangka Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Pokir

"Hasil rapat dan musyawarah pimpinan, menunjuk Pak Suyatno sebagai pelaksana tugas ketua dewan," kata Yok, Jumat (24/4).

Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Ketua II Pangayoman dari Partai Demokrat dan Wakil Ketua III Puthut Pujiono dari Partai Gerindra.

Menurut Yok, penunjukan Plt Ketua DPRD dilakukan untuk menjaga stabilitas kinerja lembaga legislatif. Dengan demikian, roda pemerintahan di Kabupaten Magetan tetap berjalan normal.

Plt Ketua DPRD memiliki fungsi yang sama, mulai memimpin rapat paripurna hingga koordinasi dengan forkopimda.

"Sifatnya sementara waktu sambil menunggu proses hukum atau partai pengusung menunjuk ketua definitif baru," katanya.