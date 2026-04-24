JPNN.com Jatim Politik Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi Rp242 Miliar, PKB Jatim Buka Suara

Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi Rp242 Miliar, PKB Jatim Buka Suara

Jumat, 24 April 2026 – 21:10 WIB
Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi Rp242 Miliar, PKB Jatim Buka Suara - JPNN.com Jatim
Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan menetapkan tersangka Ketua DPRD Magetan berinisial SN dalam perkara dugaan penyimpangan dana hibah Program Pokok Pikiran (Pokir) periode anggaran 2020–2024. Tak sendiri, SN ditetapkan bersama lima orang lainnya. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (PKB Jatim) buka suara terkait penetapan tersangka terhadap Ketua DPC PKB Magetan Suratno.

Suratno yang juga menjabat Ketua DPRD Magetan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah program Pokok Pikiran (Pokir). Kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp242 miliar.

Sekretaris DPW PKB Jatim Multazamudz Dzikri alias Azam mengatakan, pihaknya saat ini masih mendalami kasus yang menjerat kadernya tersebut.

“Kami sedang mempelajari kasusnya dan menghormati proses hukum yang berjalan,” kata Azam saat dikonfirmasi, Jumat (24/4).

Menurut dia, PKB Jatim akan bersikap kooperatif dan menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Azam juga menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Suratno untuk mengetahui perkembangan kasus.

“Kami akan berkoordinasi dengan tim hukum yang bersangkutan terkait proses yang sudah berjalan,” ujarnya.

Terkait status keanggotaan Suratno di partai, PKB Jatim belum mengambil keputusan.

Ketua DPRD Magetan jadi tersangka korupsi Rp242 miliar. PKB Jatim buka suara dan tunggu proses hukum.
TAGS   PKB Jatim Ketua DPRD Magetan Suratno Korupsi pokir Ketua DPRD Magetan tersangka Kejari Magetan

