Surabaya Tingkatkan Keamanan Jelang Lebaran dengan Penambahan CCTV dan Portal

Sabtu, 14 Maret 2026 – 20:42 WIB
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya M Fikser. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik sebagai upaya memperkuat langkah pengamanan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

Selain itu, juga  untuk mengantisipasi potensi peningkatan tindak kriminalitas yang kerap terjadi menjelang Lebaran.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya M Fikser menyebut keberadaan  CCTV tidak hanya membantu proses pengungkapan kasus secara cepat ketika terjadi peristiwa, tetapi juga menjadi upaya pencegahan karena dapat mengurangi niat pelaku kejahatan.

“CCTV ini selain membantu mengungkap kasus dengan cepat, juga bisa menjadi pencegah karena pelaku akan berpikir ulang ketika mengetahui ada pengawasan kamera,” ujar Fikser, Sabtu (14/3).

Kemudian, hal yang tak kalah penting adalah pengamanan lingkungan yang diperkuat melalui penerapan sistem satu pintu atau one gate system di kawasan permukiman.

Program ini dilakukan melalui pembangunan portal lingkungan yang dikoordinasikan bersama pengurus RT dan RW setempat.

“Pembangunan portal di sejumlah wilayah telah dilakukan sejak tahun lalu melalui koordinasi dengan perangkat wilayah. Langkah tersebut bertujuan untuk membatasi akses keluar-masuk kawasan permukiman sehingga pengawasan lingkungan menjadi lebih optimal,” katanya.

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga mendorong kembali aktivitas sistem keamanan lingkungan (siskamling), terutama menjelang masa mudik Lebaran ketika banyak rumah ditinggalkan pemiliknya.

Pemkot Surabaya perkuat keamanan jelang Lebaran 2026 dengan penambahan CCTV, one gate system, dan siskamling untuk cegah tindak kriminal
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

