27 DPD PAN Jawa Timur Terima SK Kepengurusan dari DPP

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional di Jawa Timur resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat.

Penyerahan SK dilakukan Ketua DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig, dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel Vasa, Surabaya, Kamis (12/3).

Rizki mengatakan penyerahan SK tersebut menjadi bagian dari konsolidasi partai sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029.

“SK ini menjadi sebuah kepastian siapa yang memimpin organisasi di daerah masing-masing. Harapannya, setelah bulan suci ini kita bisa langsung bergerak melakukan konsolidasi partai, persiapan Muscab, persiapan Musran, bahkan sampai tingkatan pembentukan relawan sesuai perintah Ketua Umum PAN,” kata Rizki.

Menurut dia, seluruh kader PAN mulai dari tingkat provinsi hingga ranting perlu mempercepat konsolidasi untuk menghadapi agenda politik ke depan.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat jaringan relawan hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

DPW PAN Jawa Timur juga berencana menggelar roadshow pembentukan relawan ke seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu meminta para ketua DPD PAN memastikan proses rekrutmen relawan berjalan optimal hingga ke tingkat TPS.