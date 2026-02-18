JPNN.com

Rabu, 18 Februari 2026 – 17:32 WIB
Armuji Usulkan 11 Anggota Fraksi PDI Perjuangan Gantikan Adi Sutarwijono - JPNN.com Jatim
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Armuji. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Armuji telah mengusulkan sebelas anggota fraksi di DPRD Surabaya untuk menggantikan posisi Adi Sutarwijono sebagai ketua. Diketahui Adi Sutarwijono meninggal dunia karena sakit pada Selasa (12/2).

"Anggota yang ada Itu. Semuanya layak dari sebelas orang itu," kata Armuji, Rabu (18/2).

Armuji mengatakan DPC PDI Perjuangan hanya bertugas untuk mengusulkan nama-nama yang layak. Namun, keputusan merupakan kewengan DPP.

"Mekanismenya kan dikirim ke DPD. Lalu diteruskan ke DPP. Keputusan sepenuhnya ada di pusat," jelasnya.

Armuji menyatakan tidak ada kriteria tertentu dalam pemilihan Ketua DPRD pengganti. Semua keputusan mutlak berada di tangan DPP.

"Enggak ada aturan. Keputusan tergantung DPP," jelasnya.

Terkait waktu pengusulan, Armuji menyebut dalam waktu dekat sebelas nama tersebut akan segera dikirim melalui jalur organisasi resmi. Namun, soal kapan proses PAW dan pengisian posisi di dewan akan tuntas, ia menegaskan hal itu bergantung pada keputusan DPP.

“Kami segera usulkan. Soal kapan selesai, itu tergantung DPP. Setelah rekomendasi turun, baru kami laksanakan,” ujarnya. (mcr23/jpnn)

Ketua DPC PDI Perjungan Surabaya Armuji usulkan 11 nama untuk gantikan Adi Sutarwijono sebagai ketua DPRD yang meninggal karena sakit

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

