Reses di Gubeng, Cahyo Harjo Minta Warga Aktif Laporkan Keluhan Layanan Publik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E Cahyo Harjo Prakoso mengajak masyarakat aktif menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik saat menggelar reses di Jalan Gubeng Masjid, Kelurahan Pacar Keling, Surabaya, Sabtu (14/2).

Cahyo menjelaskan Komisi E DPRD Jatim membidangi kesejahteraan masyarakat dengan mitra kerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

“Komisi E ini membidangi kesejahteraan masyarakat. Mitra kerja kami mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dispora, Dinas Tenaga Kerja, sampai RSUD-RSUD se-Jawa Timur,” kata Cahyo.

Selain itu, Komisi E juga bermitra dengan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hingga KONI dan Pramuka.

Cahyo meminta warga tidak ragu menyampaikan aspirasi, khususnya terkait pelayanan jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Monggo kalau ada permasalahan, misalnya BPJS, antrean di RSUD, pelayanan yang kurang optimal, silakan disampaikan ke kami supaya bisa kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Dia mengungkapkan di beberapa wilayah, aduan warga terkait persoalan BPJS dan antrean rumah sakit sudah mendapat atensi DPRD dan berujung pada perbaikan layanan.

“Alhamdulillah setelah kami beri atensi, pelayanan jadi lebih baik,” katanya.