Satu Tahun Eri–Armuji, Pembangunan Surabaya Difokuskan pada Tujuh Prioritas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji difokuskan pada tujuh prioritas pembangunan sebagai arah utama pembangunan kota. Seluruh kebijakan dan program Pemkot Surabaya diarahkan untuk memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menyampaikan tujuh prioritas tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu dan bayi, stunting, perbaikan gini rasio, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi.

“Refleksi satu tahun ke belakang menunjukkan kepemimpinan Cak Eri dan Cak Ji sudah on the track. Fokus pembangunan kita jelas pada tujuh prioritas tersebut,” kata Irvan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Setahun Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya, Kamis (5/2).

Menurut Irvan, pembangunan Surabaya dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama DPRD dan berbagai pemangku kepentingan. Forum-forum diskusi menjadi sarana penting untuk membangun konsensus dalam menentukan arah pembangunan kota.

“Kami membangun Surabaya tidak bisa sendiri. Perlu kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, dewan, swasta, akademisi, maupun media,” ujarnya.

Irvan menyebutkan sepanjang 2025 capaian indikator pembangunan Surabaya menunjukkan tren positif. Hal ini menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan di tahun-tahun berikutnya.

“Alhamdulillah, indikator pembangunan selama 2025 semuanya bergerak ke arah yang lebih baik. Ini menjadi catatan agar ke depan capaian tersebut bisa terus ditingkatkan,” jelasnya.

Dalam hal pembiayaan, Pemkot Surabaya juga menerapkan strategi pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah dibandingkan dengan besarnya aktivitas ekonomi Kota Surabaya.