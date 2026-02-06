Jelang Muktamar NU, PKB Disebut Siapkan 4 Figur Alternatif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dinamika politik internal organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia itu kian menghangat.

Sejumlah pengurus NU di daerah menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang menyiapkan langkah strategis untuk memengaruhi kontestasi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Langkah tersebut disebut bertujuan mengembalikan relasi NU–PKB ke pola yang lebih harmonis sebagaimana khittah awal berdirinya partai yang lahir dari rahim NU tersebut.

Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Bandung Barat Asep Hidayatul Muttaqin menilai ketegangan antara PBNU di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah memicu konsolidasi diam-diam dari kalangan kiai yang memiliki kedekatan dengan PKB.

“Secara politik, PKB tidak mungkin pasif. Mereka membaca kepemimpinan PBNU saat ini cenderung menjauh dari basis politik historisnya maka wajar jika muncul upaya menyiapkan skenario beberapa figur alternatif untuk Muktamar ke-35 NU yang sejalan dengan kepentingan politik PKB,” ujar Asep dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2).

Asep menyebut setidaknya ada empat nama yang kerap dibicarakan di akar rumput NU sebagai figur yang dinilai lebih dekat dengan PKB.

Nama pertama adalah KH Abdul Salam Shohib atau Gus Salam. Pengasuh Pesantren Denanyar, Jombang, itu dinilai memiliki legitimasi kultural kuat sebagai cucu muassis NU sekaligus paman Cak Imin.

“Gus Salam mewakili suara kiai sepuh yang ingin PBNU kembali lebih akomodatif terhadap aspirasi politik warga NU,” kata Asep.