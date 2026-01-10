Pemilu 2029, PSI Jatim Bidik 100 Kursi DPRD dan 8 Kursi Provinsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur menargetkan perolehan 100 kursi DPRD kabupaten/kota serta delapan kursi DPRD Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan target tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan elektoral PSI di Jawa Timur, seiring dengan pembenahan menyeluruh struktur kepengurusan partai hingga tingkat paling bawah.

“Target PSI di Jawa Timur adalah 100 kursi DPRD kabupaten/kota dan delapan kursi untuk DPRD provinsi,” ujar Kaesang seusai melantik pengurus DPW PSI Jawa Timur di Surabaya, Jumat (9/1).

Kaesang menjelaskan saat ini PSI fokus melakukan konsolidasi organisasi dengan mempercepat pengisian struktur kepengurusan. Hingga kini, pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan di Jawa Timur telah mencapai sekitar 96 persen.

Menurutnya, konsolidasi tersebut akan dilanjutkan hingga tingkat desa dan kelurahan agar mesin partai siap menghadapi Pemilu 2029.

“Kami ingin struktur PSI di Jawa Timur benar-benar siap sampai tingkat paling bawah,” katanya.

Kaesang menilai kesiapan struktur organisasi PSI Jawa Timur lebih matang dibandingkan sejumlah daerah lain. Dia menyebut kepengurusan PSI Jatim lebih lengkap dan solid dibandingkan wilayah Jawa Tengah.

DPW PSI Jawa Timur dipimpin oleh Bagus Panuntun yang juga menjabat Wakil Wali Kota Madiun. Posisi sekretaris diemban Abdul Ghoni.