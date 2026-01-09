Kaesang Optimistis PSI Jatim Lebih Kuat, Struktur Hampir Rampung hingga Kecamatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menilai struktur PSI di Jawa Timur menunjukkan perkembangan signifikan dan bahkan disebut lebih baik dibandingkan wilayah lain.

Hal itu disampaikan Kaesang saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Jawa Timur, yang menjadi bagian dari konsolidasi organisasi partai di tingkat daerah.

“Ini salah satu rangkaian kami untuk memperbaiki struktur PSI di tingkat kecamatan. Alhamdulillah sudah sampai 96 persen,” kata Kaesang.

Menurut Kaesang, setelah struktur kecamatan rampung, PSI akan langsung melanjutkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kelurahan, bahkan dusun.

“Insyaallah habis ini kita lanjut lagi sampai kepengurusan kelurahan. Kalau bisa sampai dusun juga harus selesai semua,” ujarnya.

Kaesang menegaskan penguatan struktur tersebut bertujuan agar kebermanfaatan PSI benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.

“Supaya apa? Kebermanfaatan PSI ini bisa terasa sampai masyarakat paling bawah,” ucapnya.

Terkait identitas 'Gajah Jatim Petarung', Kaesang secara terbuka mengaku optimistis dengan kekuatan PSI di Jawa Timur.