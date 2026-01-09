PSI Fokus Benahi Struktur, Ketua Dewan Pembina Akan Muncul di Waktu Tepat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan partainya saat ini memilih fokus membenahi struktur organisasi sebelum secara resmi mengumumkan sosok Ketua Dewan Pembina PSI.

Kaesang mengatakan pesan tersebut juga merupakan arahan langsung dari Ketua Dewan Pembina PSI yang telah disampaikan kepada jajaran internal partai.

“Saya tanya siapa saja yang hadir di Solo itu ingin mengingatkan dan pastinya teman-teman sudah mendengarkan salah satu pesan dari Ketua Dewan Pembina kami,” kata Kaesang.

Menurut Kaesang, saat ini PSI diminta untuk tidak memikirkan hal-hal lain di luar penguatan organisasi. Prioritas utama adalah memastikan struktur partai benar-benar solid dan siap bekerja.

“Kami ini fokus untuk struktur. Sudah enggak usah mikir yang lain-lain dulu. KAMI fokus perbaiki struktur, kami benahi, kami evaluasi terus supaya roda organisasi bisa terus bergerak,” ujarnya.

Kaesang menyebut sosok Ketua Dewan Pembina PSI akan muncul dengan sendirinya ketika seluruh mesin partai telah siap. Dia menegaskan pengumuman resmi akan dilakukan pada waktu yang tepat.

“Nanti kalau sudah komplit, beliau akan muncul dengan sendirinya. Kalau sekarang kan masih ngumpet-ngumpet, walaupun enggak ngumpet-ngumpet juga, ketahuan juga,” ucap Kaesang.

Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menilai pengumuman Ketua Dewan Pembina bukan sekadar seremoni politik. Menurutnya, momen tersebut akan membawa dampak besar bagi dinamika partai.