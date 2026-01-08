PSI Jatim Gelar Rakorwil di Surabaya, Kaesang Pangarep Dijadwalkan Hadir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur menyatakan siap menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (9/1) di Dyandra Convention Center, Surabaya.

Ketua DPW PSI Jawa Timur Bagus Panuntun menegaskan seluruh persiapan, baik teknis maupun substansi acara, telah rampung. Dia memastikan Rakorwil akan berjalan sesuai agenda dan menjadi momentum penting konsolidasi partai di Jawa Timur.

“Kami siap 100 persen melaksanakan Rakorwil DPW PSI Jawa Timur. Ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum konsolidasi besar untuk menguatkan struktur dan semangat perjuangan PSI di Jawa Timur,” ujar Bagus, Kamis (8/1).

Rakorwil DPW PSI Jatim akan diikuti secara masif oleh struktur partai, mulai dari 666 DPC tingkat kecamatan, 38 DPD kabupaten/kota se-Jawa Timur, hingga jajaran pengurus DPW PSI Jawa Timur.

Menurut Bagus, kehadiran seluruh struktur tersebut mencerminkan soliditas organisasi sekaligus keseriusan PSI dalam memperkuat basis politik di daerah.

“Kehadiran ratusan pengurus dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota menunjukkan bahwa PSI Jawa Timur solid dan siap melangkah lebih jauh. Kami ingin memastikan seluruh struktur satu visi dan satu gerak,” katanya.

Rakorwil ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, yang akan memberikan arahan strategis kepada seluruh kader PSI di Jawa Timur.

Selain rapat koordinasi, agenda Rakorwil juga akan diisi dengan pelantikan pengurus DPW PSI Jawa Timur, sebagai bagian dari penguatan struktur kepemimpinan partai di tingkat wilayah.