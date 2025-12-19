Muswil PKB Jatim, Cak Imin Minta Kader Kembalikan Kejayaan Partai Saat Pemilu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya harus bekerja jauh lebih keras untuk mengembalikan kejayaan partai di setiap pemilu.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan arahan kepada kader dalam Musyawarah Wilayah PKB Jatim di Hotel JW Mariot Surabaya, Jumat (19/12).

“PKB Jatim saya minta untuk bekerja keras merebut kembali kejayaan PKB tiap pemilu dan tentu ini tidak bisa gampang-gampangan saja, harus kerja keras,” ucap Cak Imin.

Baca Juga: PKB Jatim Pastikan Kawal Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny

Dia menekankan langkah menguatkan PKB tidak boleh berhenti pada strategi internal saja. Kader harus turun langsung, hadir, dan bekerja untuk rakyat.

“Dekati rakyat, bantu rakyat, selesaikan masalah rakyat, bikin kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Cak Imin menyoroti kerja politik tidak bisa dilakukan secara individual. Menurutnya, kunci keberhasilan adalah kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Ajak semua pihak kolaborasi, kami tidak mungkin bisa jalan sendiri tanpa kolaborasi. Niat baik tidak cukup, niat baik harus diikuti,” katanya.

Dalam arahannya, dia menegaskan bahwa PKB Jatim diminta fokus pada dua isu besar yakni kemiskinan dan lingkungan hidup.