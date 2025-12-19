JPNN.com

JPNN.com Jatim Politik UC Kirim 10 Dokter Sukarelawan ke Lokasi Banjir Bandang Sumatera Barat

UC Kirim 10 Dokter Sukarelawan ke Lokasi Banjir Bandang Sumatera Barat

Jumat, 19 Desember 2025 – 18:40 WIB
UC Kirim 10 Dokter Sukarelawan ke Lokasi Banjir Bandang Sumatera Barat - JPNN.com Jatim
Tim sukarelawan UC dilepas untuk memberikan layanan kesehatan dan menyalurkan bantuan logistik berupa alat kesehatan, obat-obatan, serta kebutuhan hidup bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatera Barat, Jumat (19/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) memberangkatkan tim dokter sukarelawan ke wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera Barat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat korban bencana.

Tim medis diterjunkan untuk memberikan layanan kesehatan sekaligus mencegah potensi munculnya wabah penyakit pascabencana di wilayah terdampak.

Melalui Fakultas Kedokteran, sebanyak 10 dokter relawan ditugaskan memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada warga di sejumlah wilayah di Kota Padang dan sekitarnya. Tim tersebut akan bertugas hingga 31 Januari 2026 dengan fokus penanganan penyakit yang kerap muncul pascabanjir.

Baca Juga:

Rektor Universitas Ciputra, Prof. Dr. Wirawan Endro Dwi Radianto, M.ScA., CA., Ak., mengatakan kegiatan kemanusiaan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui program pengabdian kepada masyarakat.

“Kami memang rutin mendapatkan hibah Kemendiktisaintek setiap tahun. Namun tahun ini ada pos khusus untuk Fakultas Kedokteran dengan fokus penanganan bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Dukungan ini benar-benar membantu kami,” ujar Prof Wirawan, Jumat (19/12).

Menurutnya, dukungan kementerian tidak hanya sebatas program, tetapi juga diwujudkan dalam koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi mitra di daerah terdampak.

Baca Juga:

“Koordinasinya sangat baik, baik dengan kami di sini maupun dengan mitra kami di Universitas Andalas di Sumatra Barat,” tuturnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UC Prof Dr dr Hendy Hendarto, Sp.OG(K), Subsp. FER., menjelaskan peran tim dokter sukarelawan tidak hanya sebatas layanan kuratif, tetapi juga edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Universitas Ciputra mengirim 10 dokter sukarelawan ke Sumatera Barat untuk membantu layanan kesehatan dan mencegah wabah pascabanjir bandang.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Universitas Ciputra Surabaya dokter sukarelawan bantuan korban banjir banjir sumatera bantuan banjir sumatera

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU