PDIP Jatim Siapkan Konferda–Konfercab, Fokus Soliditas dan Kerja Nyata

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Jawa Timur menjadi momentum penting untuk menata kepengurusan sekaligus memperkuat kerja-kerja kerakyatan dan persatuan kader.

Ketua Steering Committee (SC) Konferda–Konfercab PDI Perjuangan se-Jawa Timur Budi Sulistyono atau Kanang mengatakan agenda konsolidasi yang digelar serentak pada Sabtu–Minggu (20–21/12) bertujuan memperkokoh struktur organisasi partai.

Menurut Kanang, penguatan struktur menjadi prasyarat utama agar PDI Perjuangan mampu bekerja lebih efektif dalam menjawab kebutuhan rakyat di berbagai sektor.

“Konferda dan Konfercab ini disiapkan untuk memastikan struktur partai semakin rapi, solid, dan mampu mengawal kerja-kerja nyata bagi rakyat. Struktur yang kuat bukan tujuan akhir, tetapi alat perjuangan agar kehadiran partai benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Kanang di Surabaya, Jumat (19/12).

Dia menambahkan selama ini PDI Perjuangan Jawa Timur konsisten mendorong berbagai program kerakyatan di bidang pendidikan, ekonomi rakyat, sosial, hingga penguatan komunitas. Melalui Konferda–Konfercab serentak, seluruh kerja kerakyatan tersebut diharapkan mendapat dukungan organisasi yang semakin kokoh hingga ke akar rumput.

“Kami ingin memastikan seluruh struktur partai, dari tingkat daerah hingga cabang dan akar rumput, berjalan seiring dalam satu semangat: bekerja untuk rakyat dengan disiplin, gotong royong, dan berlandaskan ideologi partai,” tutur Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Kanang juga menyebut Konferda–Konfercab memiliki makna strategis sebagai ruang evaluasi dan perumusan langkah partai dalam menghadapi dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang.

Menurutnya, dinamika politik yang semakin cepat menuntut partai untuk terus beradaptasi melalui perencanaan organisasi yang matang dan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.