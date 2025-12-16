Golkar Jatim Siapkan Desain Baru Perda Disabilitas, Libatkan Komunitas Difabel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Golkar Jawa Timur mulai mematangkan langkah revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertema Merajut Desain Peraturan Daerah Disabilitas Provinsi Jawa Timur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor di Kantor DPD Golkar Jatim, Senin (15/12)

Forum diskusi ini menjadi ruang konsolidasi awal untuk merumuskan perda baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, sekaligus selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Jatim, Julianto Simanjuntak menyampaikan bahwa perda yang berlaku saat ini disusun jauh sebelum lahirnya payung hukum nasional yang lebih komprehensif.

Akibatnya, sejumlah aspek perlindungan dan pemberdayaan difabel belum terakomodasi secara optimal di tingkat daerah.

“Kalau regulasi daerah tidak diperbarui, maka ada potensi ketimpangan perlindungan hukum. Perda harus menjadi instrumen yang benar-benar bekerja, bukan sekadar formalitas,” kata Julianto.

“Perda yang ada perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan kekosongan perlindungan hukum. Regulasi daerah harus sejalan dengan undang-undang nasional,” tambahnya.

Dia menjelaskan pembaruan regulasi tersebut merupakan arahan langsung Ketua DPD Golkar Jatim Ali Mufthi yang menilai isu disabilitas perlu mendapat perhatian serius melalui kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan.