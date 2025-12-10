JPNN.com

JPNN.com Jatim Politik Inovasi One Data, One Map, One Policy Antarkan Surabaya Peringkat 1 di IGA 2025

Inovasi One Data, One Map, One Policy Antarkan Surabaya Peringkat 1 di IGA 2025

Rabu, 10 Desember 2025 – 21:00 WIB
Inovasi One Data, One Map, One Policy Antarkan Surabaya Peringkat 1 di IGA 2025 - JPNN.com Jatim
Pemerintah Kota Surabaya dinobatkan sebagai Peringkat 1 Kota Terinovatif di tingkat nasional dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya dinobatkan sebagai Peringkat 1 Kota Terinovatif di tingkat nasional dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, Pemkot Surabaya juga meraih penghargaan khusus sebagai pemerintah kota dengan Sebaran Inovasi Urusan Pemerintahan Konkuren Terbanyak Tahun 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkesempatan menerima langsung penghargaan tersebut dalam puncak IGA 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Baca Juga:

Penghargaan yang diterima Kota Surabaya ini berkat inovasi integrasi digital holistik bertajuk One Data, One Map, One Policy. 

Inovasi ini dinilai oleh dewan juri sebagai solusi paling komprehensif yang mengubah cara birokrasi bekerja dari sektoral menjadi terintegrasi penuh.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Akhmad Wiyagus mengatakan penghargaan ini bukan sekadar simbol atau seremonial, melainkan pengakuan atas kerja nyata, komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Baca Juga:

Wiyagus juga menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami berharap penyelenggaraan IGA 2025 dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem pemerintahan yang adaptif, berintegritas, kemudian kolaboratif sebagai kunci utama," ujarnya.

Pemkot Surabaya meraih peringkat 1 sebagai Kota Terinovatif dalam ajang IGA 2025.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pemkot Surabaya penghargaan Penghargaan pemkot surabaya Kota Surabaya terinovatif IGA 2025

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU