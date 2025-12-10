Inovasi One Data, One Map, One Policy Antarkan Surabaya Peringkat 1 di IGA 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya dinobatkan sebagai Peringkat 1 Kota Terinovatif di tingkat nasional dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, Pemkot Surabaya juga meraih penghargaan khusus sebagai pemerintah kota dengan Sebaran Inovasi Urusan Pemerintahan Konkuren Terbanyak Tahun 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkesempatan menerima langsung penghargaan tersebut dalam puncak IGA 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Penghargaan yang diterima Kota Surabaya ini berkat inovasi integrasi digital holistik bertajuk One Data, One Map, One Policy.

Inovasi ini dinilai oleh dewan juri sebagai solusi paling komprehensif yang mengubah cara birokrasi bekerja dari sektoral menjadi terintegrasi penuh.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Akhmad Wiyagus mengatakan penghargaan ini bukan sekadar simbol atau seremonial, melainkan pengakuan atas kerja nyata, komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Wiyagus juga menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami berharap penyelenggaraan IGA 2025 dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem pemerintahan yang adaptif, berintegritas, kemudian kolaboratif sebagai kunci utama," ujarnya.