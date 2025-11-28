Musda Serentak PAN Jatim Digelar Besok, Fokus Perkuat Konsolidasi & Modernisasi Partai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPW PAN Jawa Timur akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) secara serentak pada Sabtu (29/11). Agenda ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat tata kelola organisasi yang lebih modern, efisien, dan terukur.

“Melalui Musda tahun ini, PAN Jatim ingin menunjukkan bahwa modernisasi partai bukan hanya soal format, tetapi pembenahan kultur politik agar lebih disiplin dan responsif, serta selaras dengan kepemimpinan nasional Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan,” ujar Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig dalam keterangannya, Jumat (28/11).

Musda akan digelar secara hybrid, menggabungkan pertemuan daring dan luring. Seluruh pengurus PAN di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan dijadwalkan ikut serta. Agenda musyawarah dipimpin langsung DPP PAN dan melibatkan calon formatur yang telah mendaftar melalui DPD PAN masing-masing, DPW PAN Jatim, dan DPP PAN.

Rizki mengatakan Musda serentak menjadi titik penting penyatuan arah gerak seluruh DPD PAN se-Jatim di bawah satu komando. Menurutnya, langkah tersebut dibutuhkan untuk memastikan PAN menjadi partai yang solid dan siap menghadapi agenda politik jangka panjang.

“Musda serentak kami rancang dengan pendekatan modern-lebih efisien, cepat, transparan. Yang terpenting, semua keputusan diarahkan untuk memperkuat loyalitas kolektif kader agar PAN Jatim bergerak dalam satu barisan,” katanya.

Dia menjelaskan penyelarasan struktur organisasi melalui Musda tidak hanya menyentuh aspek kepengurusan, tetapi juga penegasan komitmen untuk mengikuti garis kebijakan nasional yang ditetapkan DPP PAN. Dengan begitu, seluruh pengurus daerah memiliki arah gerak yang sama.

“Kami ingin memastikan + apa yang dilakukan di daerah sejalan dengan visi besar Ketua Umum. Satu komando bukan sekadar slogan, tetapi panduan kerja,” tuturnya.

Menurut Rizki, Musda serentak juga menjadi penanda modernisasi tata kelola partai. Pengambilan keputusan yang lebih terkoordinasi, pemetaan kebutuhan daerah yang lebih sistematis, hingga mekanisme rapat yang ringkas menjadi bagian dari pembaruan itu.