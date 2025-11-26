Dapat Dukungan Pimpin Demokrat Jatim Lagi, Begini Respons Emil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPC Partai Demokrat Kota Surabaya resmi mendeklarasikan dukungan kepada Emil Elestianto Dardak untuk kembali memimpin Demokrat Jawa Timur. Emil pun buka suara mengenai deklarasi tersebut.

Wakil Gubernur Jatim periode 2019–2024 itu mengaku terkejut karena dukungan tersebut tidak pernah diberitahukan panitia sebelumnya dalam agenda Raker DPC Demokrat Surabaya.

“Kami kaget karena itu tidak diantisipasi sebelumnya. Saya tidak diberi tahu panitia bahwa akan ada pembacaan rekomendasi tersebut,” kata Emil, Rabu (26/11).

Emil menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader dan Ketua DPC Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari atas dukungan tersebut. Meski begitu, ia menegaskan tetap menunggu arahan dari DPP Partai Demokrat.

“Sebagai manusia biasa saya merasa terhormat dengan hal-hal baik itu dari DPC Surabaya. Namun, tentu hak prerogatif ada di tangan DPP,” ujar Emil.

Dia menegaskan DPD Demokrat Jatim berada satu komando dengan DPP. Segala keputusan pusat akan dijalankan seluruh kader di provinsi tersebut.

“Tentu kami ikut arahan DPP. DPC Surabaya kelihatannya mereka langsung berkomunikasi dengan DPP. Mudah-mudahan tidak ada yang berpikiran saya yang meminta itu, apalagi dukungannya kan lengkap KSB,” jelasnya.

Emil menyebut dukungan tersebut merupakan aspirasi politik yang harus dihormati. Ia memastikan pihaknya siap menjalankan keputusan apa pun dari DPP Demokrat.