Roki Wardoyo Terpilih Jadi Ketua BM PAN Jatim, Siap Konsolidasi Jelang Pemilu 2029

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Penegak Amanat Nasional (DPW BM PAN) Jawa Timur memiliki ketua baru. Anggota Fraksi PAN DPRD Sidoarjo Roki Wardoyo terpilih memimpin organisasi kepemudaan PAN Jatim untuk periode 2024–2029.

Pemilihan berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI BM PAN Jatim yang digelar selama dua hari di Trawas, Mojokerto, Sabtu–Minggu (15–16/11). Sidang pemilihan dipimpin Ketua Bidang POK DPP BM PAN Eko Sulistyo.

Dalam pemungutan suara yang memperebutkan 65 voters, Roki unggul telak dengan meraih 40 suara. Dua kandidat lainnya, Hairul Anwar dan Abdullah Asyi'Abul Huda, masing-masing mendapat 20 dan 4 suara. Satu suara dinyatakan tidak sah.

Baca Juga: Tiga Kader Muda Berebut Kursi Ketua BM PAN Jatim di Muswil Trawas

“Menetapkan, pengesahan Ketua Formatur Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Penegak Amanat Nasional Provinsi Jatim periode 2024 - 2029 atas nama Roki Wardoyo. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu, 16 November 2025, pukul 00.14 WIB," kata Eko membacakan hasil sidang.

Dalam pidato kemenangannya, Roki mengajak seluruh kader BM PAN Jatim kembali bersatu setelah proses kontestasi. Ia menegaskan BM PAN harus menjadi motor penggerak kemenangan PAN menuju Pemilu 2029.

“Setelah kompetisi ini, mari kembali bekerja, berkarya, dan mengikuti kebijakan partai. Kita tidak perlu banyak bicara, tetapi harus berani tampil dan sukses di bidang politik atau bidang apa pun,” ujar Roki.

Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig yang hadir dalam penutupan Muswil, mengingatkan bahwa pekerjaan besar sudah menunggu ketua baru. Konsolidasi struktur organisasi menjadi agenda utama yang harus segera dituntaskan menjelang Pemilu 2029.

“Saya tantang untuk dibuktikan selama proses konsolidasi sampai menuju 2029. Apakah Saudara Ketua BM PAN Jatim terpilih bisa bertanggung jawab, menjalankan, dan memastikan suksesnya program dan target yang dibangun sesuai visi misi yang disampaikan,” kata Rizki.