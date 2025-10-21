Setahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, DPRD Surabaya Sampaikan Sejumlah Catatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPRD Kota Surabaya memberikan penilaian positif atas setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni seusai menjadi narasumber dalam diskusi bersama Mahasiswa dengan tema Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran: Janji, Realita dan Harapan Bangsa, yang digelar Aliansi Bem Mahasiswa di Surabaya, Senin (20/10).

“Dalam waktu singkat, kita semua dapat melihat berbagai langkah nyata yang membawa dampak positif bagi masyarakat,” ujar Toni.

Politikus Golkar tersebut menilai fokus pemerintah pada kemandirian pangan dan energi, serta ikhtiar memperkuat pertahanan negara, menunjukkan keseriusan dalam menegakkan kedaulatan nasional di berbagai sektor.

“Kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil juga terasa melalui berbagai program yang menumbuhkan ekonomi kerakyatan,” ucapnya.

Dia menambahkan gaya kepemimpinan yang tegas dan berani dari Presiden Prabowo, berpadu dengan semangat muda dan inovatif Wakil Presiden Gibran, menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan gagasan baru.

"Langkah pemerintahan dalam mendorong inovasi di sektor digital dan pendidikan vokasi, yang menurutnya menjadi bukti nyata semangat transformasi menuju Indonesia emas 2045,” tuturnya.

Toni juga menilai program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kebijakan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul di masa depan.