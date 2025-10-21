Setahun Prabowo-Gibran, Elektabilitas Gerindra Salip PKB di Jawa Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Partai Gerindra menyalip PKB dan kini menempati posisi puncak elektabilitas partai politik di Jawa Timur. Temuan ini berdasarkan hasil survei terbaru Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang dirilis, Selasa (21/10).

Direktur ARCI Baihaki Sirajt mengatakan Gerindra kini menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi di Jatim, setelah sebelumnya hanya berada di posisi ketiga pada awal 2024.

“Terakhir kami survei di awal 2024, Gerindra ada di posisi ketiga dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra kini nomor satu, menyalip PKB,” kata Baihaki di Surabaya.

Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra tercatat 16,5 persen, disusul PKB 15,6 persen, PDIP 14,1 persen, Golkar 13,8 persen, dan Demokrat 12,5 persen.

Sementara itu, PKS 6,3 persen, NasDem 5,3 persen, PAN 4,1 persen, PSI 3,2 persen, dan PPP 1,4 persen. Sebanyak 2,5 persen responden memilih partai lain, dan 4,7 persen tidak menjawab.

Baihaki menyebut kenaikan elektabilitas Gerindra tidak lepas dari tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 82,2 persen di Jatim.

“Coattail effect Prabowo masih jadi faktor utama. Dampaknya mirip seperti efek SBY terhadap Demokrat di 2009 atau Jokowi ke PDIP di 2019,” jelasnya.

Selain itu, kinerja legislator Gerindra di berbagai tingkatan juga dinilai positif. Sebanyak 80 persen responden tahu kiprah legislator Gerindra, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun kabupaten/kota.