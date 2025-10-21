JPNN.com

Mayoritas Warga Jatim Puas Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 21 Oktober 2025 – 20:02 WIB
Selasa, 21 Oktober 2025 – 20:02 WIB
Direktur ARCI Baihaki Sirait menunjukkan hasil survei kepuasan warga Jawa Timur atas kinerja setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (21/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei tingkat kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasilnya, mayoritas warga Jatim menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama masa pemerintahan mereka.

“Mayoritas warga Jatim puas, dengan angka 82,2 persen, sedangkan 12,9 persen mengaku tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, Selasa (21/10).

Menurut Baihaki, tingkat kepuasan tertinggi datang dari program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo.

"Program MBG ini mendapat kepuasan tertinggi dibanding program lainnya. 86,1 persen responden puas atas program MBG, sedangkan 11,1 persen mengaku tidak puas, dan 2,8 persen tidak menjawab," jelasnya.

Dia menambahkan warga berharap agar program MBG terus diperluas dan sistem distribusinya diperbaiki agar lebih tepat sasaran.

Selain MBG, masyarakat juga menilai positif kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 83 persen responden menyatakan puas, 14,6 persen tidak puas, dan 2,4 persen tidak menjawab.

Untuk program Lumbung Pangan dan Swasembada Pangan, tingkat kepuasan mencapai 78,6 persen, sedangkan di bidang pembangunan infrastruktur sebesar 75,8 persen.

Survei ARCI menunjukkan 82,2 persen warga Jawa Timur puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
