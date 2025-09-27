JPNN.com

JPNN.com Jatim Politik KPU Ponorogo Temukan 76 Pemilih Berusia Lebih dari 100 Tahun

KPU Ponorogo Temukan 76 Pemilih Berusia Lebih dari 100 Tahun

Sabtu, 27 September 2025 – 18:30 WIB
KPU Ponorogo Temukan 76 Pemilih Berusia Lebih dari 100 Tahun - JPNN.com Jatim
Petugas KPU Ponorogo bersama Bawaslu melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) secara door to door untuk memvalidasi data pemilih, termasuk 76 warga yang tercatat berusia lebih dari 100 tahun, Kamis (25/9/2025). ANTARA/HO-Prastyo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo menemukan 76 pemilih dengan usia lebih dari 100 tahun saat menggelar pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) serentak di 14 kecamatan.

Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Ponorogo Khusnul Khotimah mengatakan coktas dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih berkelanjutan.

"Kami turun langsung ke lapangan untuk memvalidasi apakah pemilih yang terdata masih hidup atau sudah meninggal," kata Khusnul, Jumat (26/9).

Baca Juga:

Menurutnya, data valid menjadi kunci agar hak pilih masyarakat dapat terjamin pada Pemilu maupun Pilkada mendatang.

"Coktas di Ponorogo mencakup 76 pemilih yang usianya di atas 100 tahun. Data ini harus dicocokkan dengan kondisi faktual," ujarnya.

Proses coktas melibatkan Bawaslu serta perangkat desa dengan metode pencocokan dari pintu ke pintu. Identitas warga dicek langsung dan dibandingkan dengan dokumen yang sudah masuk sistem.

Baca Juga:

"Data yang ada kami cocokkan langsung dengan temuan di lapangan," ucapnya.

Hasilnya akan dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai dasar pemutakhiran data.

Coktas KPU Ponorogo mengungkap puluhan pemilih berusia lebih dari 100 tahun usianya.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kpu ponorogo data pemilih ponorogo coktas kpu pemilih usia 100 tahun Pemutakhiran Data Pemilih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU