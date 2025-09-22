DPRD Sebut Surabaya Memenuhi Syarat Pengajuan Pembiayaan Alternatif Lewat Pinjaman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyebut rencana pembiayaan alternatif lewat pinjaman yang akan diajukan Pemerintah Kota Surabaya memenuhi syarat.

Hal itu diungkapkan Arif Fathoni, setelah pimpinan DPRD melakukan konsultasi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta pekan kemarin.

Pinjaman tersebut, rencanannya akam dilakukan untuk pembangunan infrastruktur.

“Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” kata Arif Fathoni melalui saluran telepon, Minggu (21/9) malam.

Thoni mengatakan Rencana pembiayaan alternatif ini akan diajukan pada periode 2026–2027 dengan nilai total Rp3,15 triliun.

Rinciannya, pinjaman melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, antara lain Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan Flyover Dolog, pembangunan Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan.

Menurut politikus Partai Golkar ini pembiayaan alternatif yang dikelola dengan baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya.