Jelang Konfercab, Eri Cahyadi Ajak Kader Satukan Tekad Rakyat Lewat Gotong Royong

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga DPD PDIP Jawa Timur Eri Cahyadi memberikan dukungan kepada siapapun yang memiliki niat tulus membesarkan partai di Kota Pahlawan.

Pernyataan ini disampaikan Eri menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Eri menekankan dukungannya tidak akan terfokus pada individu tertentu, melainkan pada nilai-nilai gotong royong yang menjadi landasan utama perjuangan partai.

“Bagi saya, siapapun yang berkomitmen untuk membantu masyarakat, siapapun yang siap menangis dan tertawa bersama rakyat, itulah yang akan saya dukung penuh. Usulan nama-nama calon pun, saya serahkan sepenuhnya kepada PAC,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/8).

Wali Kota Surabaya dua periode itu menyampaikan kesiapannya bekerja sama dengan siapapun yang nantinya ditunjuk DPP PDI Perjuangan sebagai Ketua DPC Surabaya.

Bagi Eri, keputusan dari DPP adalah amanah yang wajib dijalankan dengan penuh dedikasi.

“Siapapun yang nanti diberi mandat oleh DPP, mari kami songsong dengan semangat gotong royong, karena tujuan kita satu : bekerja untuk kesejahteraan rakyat Surabaya,” kata Eri.

Eri mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas, mengedepankan musyawarah, serta menjadikan Konfercab sebagai momentum memperkuat barisan.