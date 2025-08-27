JPNN.com

JPNN.com Jatim Politik Catat Kinerja Terbaik Versi ARCI, Sarmuji Berkomitmen Bantu Rakyat

Catat Kinerja Terbaik Versi ARCI, Sarmuji Berkomitmen Bantu Rakyat

Rabu, 27 Agustus 2025 – 17:32 WIB
Catat Kinerja Terbaik Versi ARCI, Sarmuji Berkomitmen Bantu Rakyat - JPNN.com Jatim
Anggota DPR RI Sarmuji menjadi legislator populer di Jatim dengan tingkat kepuasan 80 persen. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Legislator Golkar Muhammad Sarmuji mencatatkan prestasi membanggakan.

Berdasarkan survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Sarmuji dinilai sebagai anggota DPR RI asal Jawa Timur dengan popularitas dan kinerja terbaik.

Dalam survei tersebut, 63,6 persen warga Jatim mengenal kiprah Sarmuji mengalahkan sejumlah nama populer seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Adies Kadir, hingga mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.

Baca Juga:

Dari responden yang mengenalnya, 80,2 persen menyatakan puas dengan kinerja Sekjen DPP Golkar itu sejak duduk di Senayan pada 2014.

Menanggapi hasil survei, Sarmuji bersyukur dan berkomitmen terus bekerja untuk masyarakat.

“Alhamdulillah, ini rahmat dari Allah SWT bahwa apa yang kami lakukan direspons baik oleh masyarakat,” ujar Sarmuji, Rabu (27/8).

Baca Juga:

Legislator dari dapil Jatim VI (Blitar, Kediri, Tulungagung) itu juga berterima kasih kepada masyarakat dan relawan Sedulur Sarmuji yang disebutnya menjadi jembatan komunikasi dengan warga.

“Mereka yang menjalin komunikasi intens dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi ke saya sekaligus menyalurkan apa yang saya perjuangkan kembali ke masyarakat,” ucapnya.

Sarmuji mengungguli Ibas dan Adies Kadir, menjadi legislator paling populer di Jatim.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   sarmuji survei kepuasan publik arci Anggota DPR RI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU