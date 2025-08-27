Catat Kinerja Terbaik Versi ARCI, Sarmuji Berkomitmen Bantu Rakyat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Legislator Golkar Muhammad Sarmuji mencatatkan prestasi membanggakan.

Berdasarkan survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Sarmuji dinilai sebagai anggota DPR RI asal Jawa Timur dengan popularitas dan kinerja terbaik.

Dalam survei tersebut, 63,6 persen warga Jatim mengenal kiprah Sarmuji mengalahkan sejumlah nama populer seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Adies Kadir, hingga mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.

Dari responden yang mengenalnya, 80,2 persen menyatakan puas dengan kinerja Sekjen DPP Golkar itu sejak duduk di Senayan pada 2014.

Menanggapi hasil survei, Sarmuji bersyukur dan berkomitmen terus bekerja untuk masyarakat.

“Alhamdulillah, ini rahmat dari Allah SWT bahwa apa yang kami lakukan direspons baik oleh masyarakat,” ujar Sarmuji, Rabu (27/8).

Legislator dari dapil Jatim VI (Blitar, Kediri, Tulungagung) itu juga berterima kasih kepada masyarakat dan relawan Sedulur Sarmuji yang disebutnya menjadi jembatan komunikasi dengan warga.

“Mereka yang menjalin komunikasi intens dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi ke saya sekaligus menyalurkan apa yang saya perjuangkan kembali ke masyarakat,” ucapnya.