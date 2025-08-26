Sarmuji Ungguli Ibas dan Adies Kadir dalam Survei Popularitas ARCI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei popularitas dan kepuasan kinerja Anggota DPR RI asal dapil Jawa Timur.

Hasilnya, legislator Partai Golkar Muhammad Sarmuji menempati posisi teratas.

Direktur Utama ARCI Baihaki Sirajt mengatakan, dari hasil top of mind atau pertanyaan terbuka, sebanyak 63,6 persen warga Jatim mengenal dan mengetahui kiprah Sarmuji sebagai Anggota DPR RI.

“Popularitas Sarmuji di angka 63,6 persen,” kata Baihaki di Surabaya, Selasa (26/8).

Angka itu mengalahkan nama-nama populer lainnya seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Adies Kadir, hingga mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.

Tak hanya populer, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Sekjen Golkar itu juga cukup tinggi. Sebanyak 80,2 persen responden yang mengenal Sarmuji menyatakan puas atas kinerjanya selama tiga periode di DPR RI.

“Warga menilai Sarmuji aktif turun ke masyarakat dan memperjuangkan aspirasi, terutama di dapil Jatim VI (Blitar, Kediri, Tulungagung),” jelas Baihaki.

Secara umum, ARCI mencatat 61,8 persen warga Jatim puas dengan kinerja Anggota DPR RI, sementara sisanya menyatakan tidak puas.