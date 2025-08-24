Bagus Prasetia Lelana Nahkodai PKS Jatim, Bidik 12 Kursi DPRD pada Pemilu 2029

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tongkat estafet kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim resmi berganti. Bagus Prasetia Lelana ditetapkan sebagai Ketua DPW PKS Jatim periode 2025–2030 menggantikan Irwan Setiawan.

Penetapan itu dilakukan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PKS Jatim di Dyandra Convention Hall Surabaya, Minggu (24/8).

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden PKS H Almuzzammil Yusuf bersamaan dengan Muswil PKS di 38 provinsi.

Dalam kesempatan itu, juga diumumkan susunan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jatim yang terdiri atas Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Syariah Wilayah (DSW), dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

Bagus menyatakan PKS Jatim membidik 12 kursi DPRD Jatim pada Pemilu 2029. Pada Pileg 2024 lalu, PKS hanya meraih lima kursi dari total 120 kursi DPRD Jatim.

“Target perolehan kursi PKS secara nasional dua digit. Itu juga berlaku di Jatim. Kalau ada 120 kursi dan target kita naik sepuluh persen maka target kami 12 kursi,” kata Bagus.

Untuk mewujudkan target itu, politikus asal Tulungagung ini menyiapkan strategi memperkuat struktur partai di 38 kabupaten/kota serta memaksimalkan peran kader dalam menjaring suara.

“Strategi berikutnya, kami optimalkan kader PKS yang kini duduk di DPRD Jatim. Semua hadir di Muswil ini dan sudah berkomitmen untuk mewujudkan target Pemilu 2029,” ujarnya.