ARCI: Program Pemutihan Pajak Dongkrak Kepuasan Publik terhadap Khofifah-Emil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak terus meningkat.

Dalam survei terbaru Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) mencatat 80,5 persen warga puas dengan kinerja duet Khofifah-Emil setelah enam bulan memimpin di periode kedua. Angka itu naik dari 75 persen pada 100 hari kerja pertama.

“Peningkatan ini dipicu sejumlah program yang mulai dirasakan masyarakat, salah satunya kebijakan pemutihan pajak,” kata Direktur Utama ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, Jumat (22/8).

Menurut Baihaki, pemutihan pajak mendapat kepuasan tertinggi dengan 82,1 persen responden puas.

“Program ini ditunggu-tunggu karena provinsi lain lebih dulu menerapkan,” ujarnya.

Dalam survei ARCI, kepuasan warga terhadap program Bus Trans Jatim di angka 79,1 persen. Responden yang menyatakan kurang puas sebanyak 15,3 persen, dan sangat kurang puas 5,6 persen.

Kemudian dalam program di sektor kelautan dan perikanan, kepuasan warga mencapai 80,1 persen. Responden yang menyatakan kurang puas di angka 12,3 persen, dan sangat kurang puas di angka 7,6 persen.

Selanjutnya pada program Perempuan Tangguh Mandiri (bantuan kewirausahaan inklusif produktif), kepuasan warga di angka 77,1 persen. Sebanyak 16,3 persen responden menyatakan kurang puas, dan 6,6 persen sangat kurang puas.