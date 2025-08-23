Program UHC hingga Wadul Gus’e Dongkrak Popularitas Bupati Jember Gus Fawait

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tingkat kepuasan masyarakat Jember terhadap kinerja Bupati Gus Fawait bersama Wakil Bupati Djoko Susanto tercatat sangat tinggi.

Berdasarkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) menunjukkan 80,7 persen warga puas atas kepemimpinan pasangan tersebut selama enam bulan terakhir.

Direktur Utama ARCI Baihaki Sirajt mengatakan capaian ini jarang terjadi di Jember.

Selama kami melakukan survei di Jember, sangat jarang ada bupati bisa meraih kepuasan di atas angka 80 persen," kata Baihaki saat pemaparan hasil survei, Jumat (22/8).

Sejumlah program dinilai menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan warga. Program Wadul Gus’e memperoleh kepuasan 81,9 persen.

"Ini salah satu program Gus Fawait yang paling dirasakan oleh warga, seperti sebuah jembatan komunikasi antara warga dengan kepala daerahnya. Warga merasa adanya Wadul Gus'e bisa menyelesaikan aspirasi warga," ujarnya.

Program UHC Prioritas tercatat memiliki angka kepuasan tertinggi, yakni 83,4 persen. Kemudian program Bunga Desa, di mana bupati berkantor di desa-desa, dinilai memuaskan oleh 80,7 persen responden.

Selain itu, program Gus’e Peduli Kesehatan mendapat apresiasi 80 persen, pembangunan infrastruktur jalan 80,8 persen, serta insentif guru ngaji mencapai 83,5 persen.