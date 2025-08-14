Demokrat Siapkan Emil Dardak Maju Sebagai Calon Gubernur pada Pilgub Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur sekaligus Ketua Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak disiapkan oleh Partai Demokrat untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Jatim mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Demokrat Jatim di Surabaya, Rabu (13/8).

“Insyaallah ke depan kami doakan dan kami dukung bersama makin naik kariernya,” kata Herman disambut teriakan 'gubernur' dari peserta Rakerda.

Rakerda bertema Bersama Pemerintah Satukan Langkah Sejahterakan Rakyat itu diikuti jajaran pengurus DPD, pimpinan DPC tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta perwakilan DPP.

Emil yang kini menjabat wakil gubernur untuk periode kedua sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek, dan sejak 2022 memimpin DPD Demokrat Jatim.

Menurut Herman, rencana mengusung Emil tertuang dalam tiga misi partai, yakni mengulang kesuksesan perolehan kursi, meningkatkan popularitas Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan mengantarkan Emil sebagai gubernur.

Peluang itu dinilai terbuka karena Gubernur Jatim saat ini, Khofifah Indar Parawansa, sudah menjabat dua periode.

“Bu Khofifah kan sudah dua periode, artinya ada kesempatan,” ujarnya.