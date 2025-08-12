Musda Golkar Surabaya ke XI Siapkan Arif Fathoni Maju Pilkada 2029

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Surabaya ke XI digelar untuk menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Salah satunya, menyiapkan kader terbaiknya untuk bertarung dalam kontestasi lima tahunan memperebutkan kursi orang nomor satu di Surabaya.

Wakil Ketua DPP Golkar Adies Kadir mengungkapkan salah satu kader terbaiknya yang berpotensi untuk dicalonkan menjadi calon wali kota ialah Arif Fathoni.

Saat ini, Arif Fathoni tengah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di kursi DPRD Surabaya dengan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya.

“Jadi, Partai Golkar Kota Surabaya juga akan menyiapkan kader-kadernya untuk kami harapkan dan bisa berkiprah di eksekutif apakah itu walikota maupun wakil. Ini salah satunya Pak Thoni ini sebelah kanan ini salah satu. Nanti lihat,” kata Adies di Surabaya, Selasa (12/8).

Adies menjelaskan bahwa setiap partai selalu berkeinginan menempatkan kadernya untuk maju menjadi kepala daerah.

“Tentunya setiap partai mempunyai target menempatkan kadernya menjadi kepala daerah. Apakah itu walikota atau wakil walikota, Partai Golkar juga seperti itu. Ke depan di tahun 2029, apalagi kan Pak Wali ini sudah berakhir. Masa jabatan dua periode berarti kan ini tarung bebas. Siapa yang maju boleh,” jelasnya.

Selain itu, dalam Musda tersebut, Golkar Surabaya punya target untuk menambah kursi di DPRD jika terdapat pemekaran daerah pemilihan.