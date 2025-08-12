Musda Golkar Surabaya ke-XI, Targetkan Tambah Kursi DPRD di 2029

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Surabaya ke XI membahas sejumlah strategi menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menjelaskan salah satu poin yang akan dibahas adalah penambahan kursi di DPRD Surabaya.

“Kalau ada tambahan Dapil VI apa VII, minimal punya satu-satu. Kemudian mempertahankan pimpinan DPRD Kota Surabaya. Itu target awal, tetapi kami juga memberikan tugas-tugas khusus,” kata Adies Kadir.

Tak hanya itu, tugas berikutnya yang harus diemban adalah bagaimana mempertahankan perolehan suara pada Pilkada 2024 untuk Pilkada 2029.

“Penambahan suara di Kota Surabaya, jangan sampai menurun, minimal sama,” katanya.

Kemudian meminta Ketua DPD Golkar Surabaya terpilih tidak hanya bertugas menjaga capaian dan program dari kepemimpinan sebelumnya.

Namun, menyerap aspirasi warga serta membantu masyarakat Surabaya di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Jadi, memang tugas ke depan kami dengan situasi seperti sekarang dunia ekonomi yang masih mencari posisi peningkatan ekonomi yang lebih baik itu harus benar-benar menyerap aspirasi dan menyenangkan masyarakat khususnya yang ada di Kota Surabaya,” jelasnya.