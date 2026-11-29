jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan Bonek menggeruduk kantor manajemen Persebaya yang berada di kompleks Surabaya Town Square (Sutos), Jalan Hayam Wuruk, Wonokromo, Surabaya, Minggu (29/11).

Berdasarkan pantauan, Bonek terlihat mulai berdatangan di kantor manajemen Persebaya, sekitar pukul 19.00 WIB. Mereka langsung meneriakkan kalimat berada protes.

Aksi itu menyusul kekalahan yang diderita Tim Bajol Ijo atas Arema FC dengan skor 1-0 dalam laga lanjutan BRI Super League 2026/2027, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (29/11).

Ratusan suporter tersebut menempelkan sejumlah kertas di pintu masuk AZA Wear Store. Tampak beberapa tulisan yang menyinggung penampilan buruk Persebaya beberapa laga terakhir.

“PSBY ojok digawe dulinan (jangan dibuat permainan), memalukan, Tavares Out, sido (jadi) juara enggak, iki (ini) Suroboyo, tiket larang (mahal) main gak enak,” sejumlah tulisan yang tertempel.

Selanjutnya, massa ditemui oleh Wakil Direktur Persebaya Nanang Priyanto. Mereka pun berdialog secara bergantian melalui pengeras suara yang dibawa suporter.

Obrolan dari kedua belah pihak tersebut pun berlangsung sekitar 60 menit. Kemudian, Bonek kembali menyanyikan chants dengan nada protes kepada Persebaya.

Tak hanya itu, Bonek menyalak flare di depan kantor manajemen Persebaya. Mereka sempat memasang spanduk bertuliskan ‘Unite’ di depan pintu masuk sebelum meninggalkan lokasi.