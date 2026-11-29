jatim.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya Surabaya belum mampu keluar dari tren negatif setelah menelan kekalahan 0-1 dari Arema FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Dalam pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11) sore, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memilih bertanggung jawab penuh atas kegagalan timnya meraih poin.

Pelatih asal Portugal itu mengakui kekalahan dari rival regional tersebut menjadi hasil yang menyakitkan. Terlebih, gol kemenangan Arema lahir dari situasi bola mati yang sebenarnya sudah dipelajari tim pelatih Persebaya.

Gol tunggal Singo Edan dicetak kapten tim Johan Ahmat Farizi melalui sundulan pada menit ke-11. Dia berhasil memanfaatkan umpan Marcos Vinícius dari sepak pojok.

"Kami sangat sedih karena kalah melawan rival kami. Sayangnya, mereka mencetak gol dari kesempatan pertama melalui sepak pojok," kata Tavares dikutip dari laman ileague.id.

Dia menjelaskan, tim pelatih sebenarnya sudah mengantisipasi pergerakan Farizi yang kerap mencari ruang di tiang dekat. Namun, Persebaya justru gagal menutup ruang tersebut ketika sepak pojok terjadi.

"Kami sudah mempelajari tim lawan dan tahu bahwa Alfarizi biasanya bergerak ke tiang dekat, namun kami justru membiarkan ada ruang kosong. Mereka mendapatkan sepak pojok itu karena kami bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, setelah Yuran mengalami cedera," imbuhnya.

Setelah tertinggal, Persebaya berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Namun, berbagai upaya membongkar pertahanan Arema FC tidak membuahkan hasil hingga pertandingan berakhir.