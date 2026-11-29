jatim.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya Surabaya tumbang atas Arema FC dengan hasil akhir 1-0 dalam pertandingan pekan ke-11 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (29/11).



Anak asuh Bernardo Tavares membuka laga dengan langsung tampil menyerang. Yan Mabella melakukan umpan dari sisi kiri, tetapi sentuhan kaki Alex Martins belum menghasilkan gol.

Meski demikian, Arema FC malah menjadi yang pertama mencatatkan skor. Yakni dibuka dari tendangan pojok Marcos Vinicius di sisi kanan, disambut tandukan Johan Farizi di menit 11.

Green Force mendapat peluang emas melalui kombinasi Alex Martins dengan Francisco Rivera. Namun, tendangan pemain nomor 39 tersebut masih terlalu lemah.

Babak kedua, Persebaya tampil semakin mengurung hingga setengah lapangan permainan. Di sisi lain, pertahanan Singo Edan masih tampil konsisten menghalau umpan berbahaya.

Francisco Rivera sempat mempunyai peluang melalui tendangan bebas di sisi kiri serangan, tetapi sepakannya tersebut juga masih berhasil dihadang pemain belakang Arema.

Bahkan, Gledson Paixao beberapa kali mendapat kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Namun, anak asuh Andre Caldas masih bisa menutup celah di gawangnya.

Persebaya sempat hampir mendapatkan penalti setelah terjadi kemelut di depan gawang Arema. Wasit Yudi Nurcahya mengurungkannya sehingga hasil masih bertahan 1-0. (mcr23/jpnn)