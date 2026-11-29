jatim.jpnn.com, GIANYAR - Arema FC unggul 1-0 melawan Persebaya Surabaya dalam babak pertama laga pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (29/11).

Pada laga itu, Persebaya membuka pertandingan dengan penampilan menyerang. Sentuhan Alex Martins saat menerima umpan Yan Mabella belum membuahkan gol.

Arema FC berusaha keluar dari tekanan Persebaya. Mereka membalas serangan melalui kaki Samuel Otusanya, tetapi masih bisa ditutup oleh penjaga gawang Persebaya Lutfi Masrohan.

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Kemudian, bek Persebaya Yuran Fernandes sempat mengalami masalah pada kakinya. Hal itu membuat lubang pada lini pertahanan Green Force.

Hasilnya, Singo Edan berhasil menggungguli Persebaya melalui skema tendangan sudut. Umpan dari Marcos Vinicius disambut dengan baik oleh tandukan kapten Johan Farizi di menit 11.

Anak asuh Andre Caldas terus mengusai tengah lapangan setelah mencetak gol cepat tersebut. Di sisi lain, Bajol Ijo berusaha mengembalikan tempo permainannya.

Persebaya sempat membuat peluang dengan skema umpan satu dua Alex Martins dengan Francisco Rivera. Namun, tendangan pemain nomor 39 itu masih terlalu lemah.

Green Force hampir menyamakan kedudukan menjelang peluit berakhirnya babak pertama. Tendangan Toni Firmansyah dari luar kotak penalti belum direspons pemain lain. (mcr23/jpnn)