jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Dalam laga Derby Jatim di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11), Bajul Ijo kehilangan empat pemain sekaligus, yakni Diogo Ramalho, Miguel Pereira, Ernando Ari Sutaryadi, dan Reza Arya Pratama.

Chief Medical Officer Persebaya dr Pratama Wicaksana Wijaya Sp.KO menjelaskan kondisi terkini keempat pemain tersebut. Dua pemain mengalami cedera saat menjalani latihan terakhir, sedangkan Ernando dan Reza masih menjalani program pemulihan.

Diogo mengalami cedera bahu kanan setelah terjatuh akibat benturan saat latihan pada Kamis (26/11). Pemain berusia 27 tahun itu langsung dibawa ke Mayapada Hospital untuk menjalani pemeriksaan rontgen dan MRI.

Pemeriksaan juga melibatkan dokter spesialis ortopedi konsultan bahu. Berdasarkan hasil evaluasi, cedera Diogo tidak tergolong berat. Namun, dia tetap membutuhkan rehabilitasi lanjutan untuk memulihkan kondisi bahu, terutama bagian sendinya.

“Diogo mengalami cedera pada bahu kanan saat sesi latihan terakhir, kemarin. Berawal dari benturan yang membuatnya terjatuh dengan posisi bahu kanan lebih dulu membentur lapangan,” jelas dr Tommy sapaan Pratama dikutip dari laman ileague.id.

Sementara itu, Miguel Pereira mengalami gangguan pada otot paha bagian dalam setelah mengikuti sesi latihan. Winger asal Portugal tersebut merasakan tarikan otot sehingga harus menjalani pemeriksaan MRI.

“Cedera Miguel juga terjadi kemarin setelah sesi latihan. Dia merasakan tarikan atau gangguan pada otot paha bagian dalam. Untuk penanganannya, Miguel akan menjalani proses rehabilitasi melalui fisioterapi. Kami akan terus memantau respons tubuhnya terhadap proses pemulihan tersebut,” imbuh dia.