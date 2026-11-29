jatim.jpnn.com, GIANYAR - Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera menegaskan pentingnya meraih kemenangan saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Duel bertajuk Derby Jatim tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11) pukul 15.30 WIB.

Rivera menyadari pertandingan melawan rival bebuyutan memiliki arti tersendiri bagi Persebaya. Terlebih, duel tersebut selalu dinantikan oleh Bonek, suporter setia Bajul Ijo.

"Kita tahu pertandingan yang paling penting untuk semua Bonek, untuk kami, dan kita kerja keras di dalam minggu ini, dan semoga kita bisa dapat tiga poin," ujar Rivera dikutip dari laman ileague.id, Minggu (29/11).

Persebaya datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas PSBS Biak pada pertandingan I.League Cup 2026/27.

Hasil tersebut menjadi momentum kebangkitan Bajul Ijo setelah sebelumnya melewati empat pertandingan beruntun tanpa kemenangan.

Pemain asal Meksiko itu berharap performa positif tersebut bisa berlanjut saat menghadapi Arema FC. Menurutnya, kemenangan dalam pertandingan derbi bukan sekadar tambahan poin di klasemen, melainkan juga menjadi kebanggaan bagi seluruh elemen tim.

Optimisme serupa disampaikan pemain Persebaya Malik Risaldi. Dia menjadikan pertandingan melawan Arema FC sebagai motivasi tambahan untuk mengerahkan kemampuan terbaik.