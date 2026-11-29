jatim.jpnn.com, SURABAYA - Derby Jawa Timur (Jatim) antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya terselenggara pada pekan ke-11 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (29/11).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares masih memercayakan kepada kiper ketiganya Lutfi Masrohan sebagai penjaga gawang, dalam pertandingan tersebut.

Pada lini pertahanan, dia memasang Risto Mitrevski, Rachmat Irianto, Jefferson Silva, Walber Mota, serta Yuran Fernandes. Di tengah ada Francisco Rivera dan Toni Firmansyah.

Selanjutnya, pada penyerangan Green Force diisi oleh trio, Alex Martins, Mali Risaldi, dan Yan Mabella.

Tavares menilai pertemuan Persebaya dengan Arema selalu menghadirkan tantangan. Rivalitas kedua tim membuat pertandingan memiliki arti bagi pemain dan suporter.

“Arema FC datang dengan motivasi tinggi setelah meraih kemenangan. Kami juga memiliki motivasi yang sama untuk mendapatkan hasil positif,” kata Tavares saat konferensi pers.

Sementara itu, pelatih Arema FC Andre Caldas memasang Adi Satryo sebagai penjaga gawang. Lalu, Diego Luiz Landis, Farias Maia, Achmad Maulana, dan Johan Amat Farizi di lini pertahanan.

Lalu, Arkhan Fikri, Matheus Balde, serta Careca untuk menjaga lini tengah. Kemudian, ada Gabi, Samuel Otusanya, dan Marcos Vinicius untuk menjadi daya gedor Tim Singo Edan.