jatim.jpnn.com, GIANYAR - Arema FC bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27. Duel bertajuk Derby Jatim itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11) sore.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Singo Edan untuk mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas rival abadinya tersebut.

Kali terakhir Arema FC mengalahkan Persebaya terjadi pada 15 Agustus 2019. Saat itu, Arema menang telak dengan skor 4-0. Sejak kemenangan tersebut, Singo Edan belum mampu kembali menaklukkan Bajul Ijo dalam pertandingan liga.

Pelatih Arema FC Andre Caldas menyadari besarnya arti pertandingan ini bagi klub dan para pendukungnya, Aremania. Dia menyebut kemenangan atas Persebaya menjadi hasil yang sangat dinantikan.

"Ya, kami memahami betapa besarnya arti pertandingan ini bagi Arema, dan khususnya bagi para penggemar, Aremania. Kami tahu mereka sangat mendambakan kemenangan ini, momen ini," kata Andre dikutip dari laman ileague.id, Minggu (29/11).

"Tugas dan tanggung jawab kami adalah memastikan semua orang memiliki motivasi yang sama tingginya dengan harapan para penggemar. Mereka terus berkomunikasi dengan kami dan memberikan dukungan penuh," imbuh dia.

Pelatih asal Brasil itu juga mengakui pertandingan melawan Persebaya tidak akan berjalan mudah. Karena itu, dia meminta seluruh pemain memiliki komitmen kuat untuk meraih kemenangan.

"Oleh karena itu, kami harus memberikan hal yang sama atau bahkan lebih untuk memenangkan pertandingan ini, karena ini akan menjadi laga yang sangat berat dan sulit," ujar Andre.