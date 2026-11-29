jatim.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Arema FC Andre Caldas menaruh perhatian khusus terhadap kesiapan mental pemain menjelang duel melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Pertandingan bertajuk Derby Jatim tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11), tanpa kehadiran suporter.

Absennya Aremania dan Bonek membuat atmosfer pertandingan dipastikan berbeda. Caldas pun memahami situasi tersebut, terlebih pertemuan Arema FC dan Persebaya memiliki nilai emosional tersendiri bagi pendukung kedua klub.

"Saya tidak suka bermain tanpa kehadiran suporter, terutama dalam laga Arema melawan Persebaya. Saya bukan berasal dari Malang, tetapi saya sudah memahami rivalitas ini," kata Andre dikutip dari laman ileague.id, Minggu (29/11).

"Pertandingan antara kedua tim ini adalah laga yang sangat besar. Ini merupakan salah satu derby terbesar di Indonesia, dan kita harus menjalaninya tanpa suporter," imbuh pelatih asal Brasil itu.

Menurut Andre, pertandingan tanpa penonton menghadirkan suasana yang berbeda bagi pemain kedua tim. Kondisi stadion yang lebih sepi membuat suara dari lapangan terdengar lebih jelas sehingga para pemain perlu beradaptasi.

Baca Juga: Tavares Belum Tentukan Kiper Persebaya Jelang Laga Lawan Arema FC

"Bukan alasan, tetapi bagi para pemain dari kedua belah pihak, situasinya terasa berbeda. Karena tidak ada suporter, semua suara terdengar jelas dan atmosfernya pun menjadi lain," ujar Andre.

Karena itu, pelatih berusia 39 tahun tersebut tidak hanya mempersiapkan taktik dan kebugaran pemain. Kesiapan psikologis juga menjadi perhatian agar anak asuhnya tetap termotivasi meskipun tidak mendapat dukungan langsung dari tribun.