jatim.jpnn.com, GIANYAR - Arema FC tidak ingin padatnya jadwal pertandingan menjadi penghambat saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Duel bertajuk Derby Jatim tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11) sore.

Pelatih Arema FC Andre Caldas mengatakan pihaknya telah menyusun strategi untuk menghadapi tiga pertandingan dalam waktu berdekatan. Perencanaan itu bahkan sudah dilakukan sebelum tim berjuluk Singo Edan tersebut bertandang ke markas PSS Sleman.

Menurut pelatih asal Brasil itu, strategi tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah agenda pertandingan dari dua kompetisi berbeda yang memiliki regulasi masing-masing.

"Seperti yang telah saya sampaikan dalam wawancara lain saya sempat membahas ini kemarin atau dua hari lalu kami sudah merencanakan rangkaian pertandingan ini sejak sebelum laga di Sleman karena kami tahu jadwalnya akan sangat padat," ujar Andre.

"Kami memutuskan untuk menjalani rangkaian pertandingan di Sleman, Isenmulang, dan melawan Persebaya, mengingat adanya tuntutan yang berbeda untuk dua turnamen yang kami ikuti dua kompetisi yang berbeda dengan regulasi yang juga berbeda," imbuhnya.

Baca Juga: Tavares Belum Tentukan Kiper Persebaya Jelang Laga Lawan Arema FC

Salah satu tantangan yang harus dihadapi Arema FC ialah perbedaan kuota pemain asing di masing-masing kompetisi. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus mengatur komposisi pemain berdasarkan kebutuhan dan kesiapan bertanding.

"Di liga, kami bisa menurunkan tujuh pemain asing ditambah dua lagi di bangku cadangan, jadi total sembilan. Sementara di kompetisi lainnya, hanya boleh tiga pemain, dan itu pun pemain yang berbeda," tutur Andre.