jatim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC Samarinda bertekad bangkit saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (29/11).

Pesut Etam membidik kemenangan setelah melewati empat pertandingan domestik tanpa hasil maksimal. Terlebih, Borneo FC baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Persita Tangerang di kandang sendiri.

Caretaker Borneo FC Dimas Agung Prasetyawan memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Dia menyebut para pemain berada dalam kondisi siap menghadapi Macan Putih.

"Secara keseluruhan kami sudah siap. Alhamdulillah, persiapan berjalan dengan baik untuk menghadapi pertandingan besok," kata Dimas dikutip dari laman ileague.id, Minggu (29/11).

Kekalahan dari Persita menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih. Meski demikian, Dimas memastikan suasana internal tim tetap kondusif dan para pemain memiliki motivasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Kalau kondisi internal tim saat ini sangat baik. Dari segala aspek semuanya mendukung, suasananya juga bagus dan kondisi pemain juga baik," ujarnya.

Dia tidak menampik hasil pertandingan sebelumnya belum sesuai dengan harapan. Namun, Dimas meminta para pemain menjadikan kekalahan tersebut sebagai pelajaran dan kembali menunjukkan karakter permainan Borneo FC.

"Memang hasil akhir belum berpihak kepada kami. Situasi kemarin menjadi pelajaran sekaligus evaluasi. Tetapi kami tetap berpegang pada karakter permainan sendiri. Kami siap bangkit untuk meraih tiga poin dan akan berjuang habis-habisan di pertandingan besok," lanjutnya.