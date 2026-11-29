jatim.jpnn.com, SAMARINDA - Persik Kediri bersiap menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Borneo FC Samarinda pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (29/11). Persik datang dengan misi membawa pulang poin setelah kedua tim sama-sama berada di papan bawah klasemen sementara.

Menjelang pertandingan, Borneo FC menempati peringkat ke-12, sedangkan Persik Kediri berada tepat di bawahnya. Kedua tim sama-sama mengoleksi 11 poin.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. Dia menilai Borneo FC memiliki pemain berkualitas dan telah melakukan sejumlah perubahan dalam beberapa waktu terakhir.

"Besok pasti akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami menghadapi tim yang memiliki pemain bagus. Belakangan ini mereka juga melakukan beberapa perubahan. Kami harus sangat berhati-hati, tetapi kami datang ke sini dalam kondisi bagus dan siap meraih poin," kata Marcos

Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu melihat anak asuhnya memiliki motivasi tinggi setelah memastikan tiket ke babak 12 besar I.League Cup 2026/2027.

Baca Juga: Risto Vidakovic Minta PSIM Ubah Tekanan Menjadi Motivasi untuk Kalahkan Persik

Persik baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Deltras FC dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Kiko Carneiro dan rekan-rekannya.

Marcos mengakui persiapan timnya berlangsung singkat karena harus membagi fokus dengan pertandingan I.League Cup. Namun, dia memastikan kondisi fisik dan mental pemain tetap terjaga.