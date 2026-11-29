jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pelatih Rans Nusantara FC Kas Hartadi mengakui timnya kesulitan mengembangkan permainan saat menghadapi Persela Lamongan dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Rans harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-3 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (28/11).

Kas menilai Persela mampu memanfaatkan situasi pertandingan dengan baik. Sebaliknya, para pemain Rans tidak tampil sesuai harapan sehingga kesulitan menjalankan pola permainan yang telah disiapkan.

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"Pertama, selamat buat Persela. Yang pasti permainan kami tidak berkembang sehingga permainan kami agak kurang berkembang," katanya seusai pertandingan.

Dia menjelaskan gol ketiga Persela pada menit ke-60 tidak lepas dari hilangnya fokus para pemain Rans saat menyerang. Kondisi tersebut dimanfaatkan tuan rumah untuk melancarkan serangan balik yang berujung gol.

Menurut Kas, Rans sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk menambah gol. Namun, penyelesaian akhir yang terburu-buru membuat kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan.

"Beberapa peluang sebenarnya ada, tetapi kurang tenang dan terlalu terburu-buru dalam penyelesaian akhirnya," ujarnya.

Dalam pertandingan tersebut, Persela langsung unggul pada menit ketiga melalui gol Juninho Cabral. Tuan rumah kemudian menggandakan keunggulan lewat Hambali Tholib pada menit ke-25.