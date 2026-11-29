jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menjadikan kemenangan 3-1 atas Rans Nusantara FC sebagai modal penting untuk menghadapi Kendal Tornado FC dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Bima bersyukur timnya mampu mengamankan tiga poin di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu. Dia juga mengapresiasi kerja keras para pemain yang dinilai mampu menjalankan instruksi meskipun beberapa di antaranya mengalami gangguan kesehatan menjelang pertandingan.

"Saya bersyukur dan puas dengan hasil serta kinerja pemain. Ada beberapa pemain yang kurang sehat, tetapi pemain yang mendapat kesempatan bisa menjalankan tugasnya dengan baik," kata Bima dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Menurut Bima, kemenangan tersebut terasa penting karena Persela berhasil membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya melawan Rans Nusantara.

Dia juga meminta anak asuhnya memaksimalkan setiap peluang yang tercipta untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi tim.

Bima menilai Persela sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan tambahan untuk mencetak gol. Namun, tidak semua peluang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol.

Meski demikian, tiga gol yang tercipta sudah cukup untuk memastikan kemenangan Laskar Joko Tingkir.

Pelatih yang juga pernah menangani Timnas Indonesia itu turut mengapresiasi dukungan masyarakat Lamongan dan suporter LA Mania yang hadir langsung di Stadion Surajaya.