jatim.jpnn.com, SURABAYA - Madura United FC harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Java United FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11) malam.

Dua gol tuan rumah masing-masing dicetak Luiz Marcelo Morais dos Reis alias Lulinha pada menit kelima dan Iran da Conceicao Goncalves Junior atau Iran Junior pada menit ke-54.

Sementara itu, Java United membalas melalui Lukas Brambilla pada menit ke-48 dan Gustavo Moreno de França pada menit ke-80.

Madura United langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Hasilnya, Laskar Sape Kerrap berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan lima menit.

Lulinha melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi penjaga gawang Java United, Jorge Bhartoldy. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Tertinggal satu gol, Java United berusaha meningkatkan intensitas serangan. Peluang menyamakan kedudukan sempat diperoleh tim tamu pada menit ke-21.

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Umpan pendek Yakob Sayuri di dalam kotak penalti diteruskan Gustavo Almeida. Namun, upayanya masih mampu digagalkan penjaga gawang Madura United, Angga Saputra.

Java United kembali mendapatkan peluang menjelang akhir babak pertama. Akan tetapi, kesempatan tersebut belum berhasil dikonversi menjadi gol. Hingga turun minum, Madura United masih unggul 1-0.